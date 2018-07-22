Владимир Путин: "Сегодня в России спорт – на подъеме"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей дня российского бокса, отметив развитие спорта в стране. По его словам, такие массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией, которая объединяет людей по всей стране.

- Приветствую участников и гостей, всех любителей физической культуры на Дне российского бокса. Сегодня в России спорт – на подъеме, - цитирует Путина пресс-служба "Кремля". - Мы с успехом проводим самые авторитетные мировые первенства, создаем удобную и качественную спортивную инфраструктуру, стремимся, чтобы к активному, здоровому образу жизни приобщалась молодежь.

Уверен, что и в нынешнем году День бокса пройдет на высоком уровне, привлечёт большое число участников, оставит добрые, незабываемые впечатления. И конечно, послужит важным этапом подготовки нашей команды к главному спортивному событию 2020 года – летним Олимпийским играм в Токио.