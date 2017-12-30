Владимир Кличко: "Контракт на бой-реванш с Джошуа был на столе и принес бы мне миллионы"

Экс-чемпион мира Владимир Кличко рассказал, по какой причине отказался от реванша с Энтони Джошуа. В апреле этого года украинец проиграл британцу техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего завершил карьеру.

- Контракт на бой-реванш был на столе и принес бы мне миллионы, - приводит FAZ слова Кличко. - Но деньги меня никогда не мотивировали. Деньгия являются единственным ответом на вопрос: зачем вы занимаетесь своим делом. Отказ от боя не повредил бы мне. Когда я понял это, то быстро принял решение.