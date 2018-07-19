Владимир Хрюнов: "Бой Усика и Гассиева - это украшение мирового бокса"

Промоутер Владимир Хрюнов отметил, что не может выделить фаворита в предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Бой состоится 21 июля в Москве в "Олимпийском".

– Выделить фаворита в этом поединке очень тяжело, – приводят "Известия" слова Хрюнова. – Результат боя действительно непредсказуем. Именно такие схватки можно назвать украшением мирового бокса, вызывающим интерес и внимание аудитории. Это именно то, за что мы любим этот вид спорта.