11:48 | БОКС — Профессиональный

Виталий Мутко: "Лебедев правильно сказал - начинается эра Гассиева"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко остался доволен боем между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Раздельным решением судей победу одержал Гассиев.

– Бой смотрел, конечно. Правильно Лебедев сказал – начинается эра другого боксера. Гассиев мне очень понравился, молодой, интересный боец, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Лебедев много сделал для профессионального бокса, тоже боец. Классный бой был! Бокс был замечательный, просто профессиональный. Так что, думаю, что он всем понравился.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161206/1113314084.html

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