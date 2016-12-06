Виталий Мутко: "Лебедев правильно сказал - начинается эра Гассиева"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко остался доволен боем между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Раздельным решением судей победу одержал Гассиев.

– Бой смотрел, конечно. Правильно Лебедев сказал – начинается эра другого боксера. Гассиев мне очень понравился, молодой, интересный боец, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Лебедев много сделал для профессионального бокса, тоже боец. Классный бой был! Бокс был замечательный, просто профессиональный. Так что, думаю, что он всем понравился.