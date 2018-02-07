Умар Кремлев: "Будет ли финал WBSS перенесен в Москву станет ясно в марте"

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев прокомментировал возможность переноса финала Всемирной суперсерии (WBSS) из Джидды (Саудовская Аравия) в Москву.

– Пока рано об этом говорить, мы только начали переговоры. Все зависит от саудитов. Мы сделаем им конкретное предложение, а решать им. Будет непросто перекупить у них финал, они не просто так его забронировали, им это интересно. Окончательно этот вопрос прояснится в марте, – сказал Кремлев.

Напомним, что финал WBSS, в котором встретятся россиян Мурат Гассиев и украинец Александр Усик запланирован на 11 мая. (Михаил ПОТАПОВ)