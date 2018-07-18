Умар Кремлев: "Бой Усика с Гассиевым состоится. Что может случиться?"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил полную уверенность, что ничего не помешает Мурату Гассиеву и Александру Усику выйти на ринг в назначенный день и час. Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

– Как проходит подготовка к бою с организационной точки зрения?

– Все просто прекрасно, пока никаких неожиданностей. Все готово к бою, так что просто ждем. 21 июля будет очень интересно.

– Усик сказал, что "Дай бог, бой состоится". Он состоится?

– Конечно, он состоится! А что может случиться? Осталось три дня, соперники уже в Москве, потренировались, ждут пресс-конференции, взвешивания и выхода на ринг. Я не знаю, что именно имел в виду Александр.

– Уже разобрались в чем были претензии команды Александра? Уладили все?

– Если честно, то не разобрался. Организацией боя занимается же компания Comosa, а не мы. Они отвечают за охрану, быт, логистику. Этот как с чемпионатом мира по футболу: Россия предоставила площадку, а организацией занималась ФИФА.

– Будут ли перед боем звучать гимны России и Украины?

– Конечно, будут. Я не вижу в этом никаких проблем. Спорт объединяет людей. (Михаил ПОТАПОВ)