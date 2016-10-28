16:20 | БОКС — Профессиональный

Уайлдер сможет вернуться на ринг весной

0
0
0

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер сможет вернуться на ринг весной 2017 года, сообщает ringtv.com со ссылкой на менеджера Ситивена Эспиносу. Американец должен был провести титульный поединок с россиянином Александром Поветкиным 21 мая, но бой был отложен из-за того, что у последнего в пробе был обнаружен мельдоний. После расследования было принято решение не наказывать боксера. За это время Уайлдер успел получить повреждение, и Поветкин встретится с Бермейном Стиверном. 

Уайлдер на профессиональном ринге провел 37 боев, во всех одержал победы, из которых 36 - нокаутом.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ