Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер сможет вернуться на ринг весной 2017 года, сообщает ringtv.com со ссылкой на менеджера Ситивена Эспиносу. Американец должен был провести титульный поединок с россиянином Александром Поветкиным 21 мая, но бой был отложен из-за того, что у последнего в пробе был обнаружен мельдоний. После расследования было принято решение не наказывать боксера. За это время Уайлдер успел получить повреждение, и Поветкин встретится с Бермейном Стиверном.

Уайлдер на профессиональном ринге провел 37 боев, во всех одержал победы, из которых 36 - нокаутом.