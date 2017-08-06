Тренер Макгрегора: "Конор каждую неделю становится в два раза лучше"

Оуэн Роди, входящий в команду тренеров Конора Макгрегора, не сомневается, что ирландец покажет достойный бокс в поединке с американцем Флойдом Мейуэзером-младшим. По его словам, Макгрегор с каждой неделей становится в два раза лучше.

Напомним, что бой по правилам бокса между американцем и ирландцем состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Макгрегор проводит убийственные спарринги. Он не позволяет себе пропускать удары, - приводит Boxing Scene слова Роди. - Он может провести сколько угодно раундов, потому что у него это отлично получается.

Я заметил, что с каждой неделей он становится в два раза лучше. Уже ранее я говорил, что новый Конор избил бы старого. А сейчас прогресс еще более заметен.