Тони Белью: "Сломаю Усику сердце и заберу его душу"

Британский боксер Тони Белью заявил, что уверен в победе над Александром Усиком. Бой между претендентом и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе из Украины состоится 10 ноября в Манчестере. Для 35-летнего Белью поединок станет последним в карьере.

- У меня больше недостатков, чем у него. У всех боксеров они есть, - приводит Sky Sports слова Белью. - Вопрос в том, кто лучше этим воспользуется. Я найду его слабые стороны. Собираюсь его победить, и мне все равно, что вы думаете об этом. Повертье, я доберусь до Усика, сломаю ему сердце и заберу душу.