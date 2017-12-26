Шеннон Бриггс: "Я надеру задницу Тайсону Фьюри"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс выразил надежду, что в следующем году он проведет бой с британцем Тайсоном Фьюри. Американец подчеркнул, что с легкостью расправится с оппонентом.

– Я считаю, что бой пройдет в следующем году, мы уже говорили об этом какое-то время, – цитирует The Sun Бриггса. – Я рассчитываю на проведение поединка в апреле, это будет отличная битва, он не боксировал два-три года, я – около года, так что я надеру ему задницу.

Напомним, что в 2015 году Фьюри был дисквалифицирован за употребление допинга, но с 12 декабря 2017-го он снова имеет права выходить на ринг.