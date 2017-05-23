Американец Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, информирует пресс-служба WBA. Результаты анализов, которые спортсмен сдавал Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), показали у 45-летнего боксера повышенный уровень тестостерона. Отмечается, что Бриггс имеет право запросить вскрытие допинг-пробы "Б", поэтому воздержится от дальнейших комментариев до вынесения окончательного расследования.

В начале июня американец должен провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA против Фреса Окендо, но после проваленного допинг-теста Бриггсом проведения боя находится под вопросом. Отметим, что в 2009 году допинг-проба Бриггса дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 3 месяца.