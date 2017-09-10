Сергей Ковалев: "Я очистил свою жизнь и готов начать ее новую главу"

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил радость в связи со своим возвращением на ринг. Ближайшим соперником Ковалева станет украинец Вячеслав Шабранский. Поединок состоится 25 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Напомним, что россиянин 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, потерпев свое второе поражение в карьере.

– Многому научился от своих боев с Уордом, – цитирует Boxingscene Ковалева. – Поражения и невзгоды делают вас сильнее, а также показывают, кто ваши настоящие друзья. Мне кажется, я очистил свою жизнь и готов начать ее новую главу. Очень рад вернуться на ринг и провести первый свой поединок на "Мэдисон Сквер Гарден". Сосредоточен на будущем и назад не оглядываюсь.