Сергей Ковалев: "Я очистил свою жизнь и готов начать ее новую главу"

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил радость в связи со своим возвращением на ринг. Ближайшим соперником Ковалева станет украинец Вячеслав Шабранский. Поединок состоится 25 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Напомним, что россиянин 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе, потерпев свое второе поражение в карьере.
– Многому научился от своих боев с Уордом, – цитирует Boxingscene Ковалева. – Поражения и невзгоды делают вас сильнее, а также показывают, кто ваши настоящие друзья. Мне кажется, я очистил свою жизнь и готов начать ее новую главу. Очень рад вернуться на ринг и провести первый свой поединок на "Мэдисон Сквер Гарден". Сосредоточен на будущем и назад не оглядываюсь.
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Серьезно? Что я Сергей сомневаюсь в искренности ваших слов. Читал ваше интервью(ему не больше месяца) где вы говорили что на данный момент в моей жизни нет бокса, занимаюсь семьей ,собой.. думаю обо всем.... и вот на тебе не прошло и месяца как уже на ринг?) не слишком длительная пауза вышла))) как минимум недостаточная для осмысления чего то большого, тех слов который вы сказали в этом интервью.
09:15