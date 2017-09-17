Сергей Ковалев - о результате боя Головкин - Альварес: "Это уже не спорт, а чистый бизнес"

Российский боксер Сергей Ковалев отметил, что казахстанец Геннадий Головкин чисто выиграл поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Он также добавил, что в очередной раз убедился, что в Вегасе невозможно определить лучшего в том или ином весе.
"Это настоящая лабуда, а не судейское решение. Головкин чисто выиграл этот поединок. Это уже не спорт, а чистый бизнес. В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе", – написал в Инстаграме Ковалев.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Один из судей боя отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.
Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес
🇷🇺Это настоящая лабуда, а не решение!👎🏼👎🏼👎🏼 Хотя это Вегас и тут нечему удивляться! Гена @gggboxing чисто выиграл этот бой!!! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. 🇺🇸Again wrong design👎🏼👎🏼👎🏼 It's Vegas baby 😂🙈
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну собственно бокс уже 7-8 лет представляет из себя дебильное шоу для лохов. Особенно это касается рейтинговых кассовых боев. Сам-то бой хороший, а вот итого смешной. И подобную бодягу в боксе очень сильно развили Клички, когда 90% боев они организовывали с мешками и полумешками. Теперь чемпионы нужны не для того чтобы боксировать ,а чтобы с глянцевых обложет и экранов ящиков что-то рекламировать , участвовать в ток шок и прочей денежной белиберде. Некоторые умудряются не защищать свой титул в боях с рейтинговыми соперниками по 3-4-5 лет. Бокс теперь напоминает рестлинг, но в нем пока еще все-таки бьют по настоящему.
09:09