Сергей Ковалев - о результате боя Головкин - Альварес: "Это уже не спорт, а чистый бизнес"

Российский боксер Сергей Ковалев отметил, что казахстанец Геннадий Головкин чисто выиграл поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Он также добавил, что в очередной раз убедился, что в Вегасе невозможно определить лучшего в том или ином весе.

"Это настоящая лабуда, а не судейское решение. Головкин чисто выиграл этот поединок. Это уже не спорт, а чистый бизнес. В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе", – написал в Инстаграме Ковалев.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Один из судей боя отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес