Роман Кармазин: "Кажется, Альварес не хотел выигрывать. Он просто выживал"

Бывший чемпион мира по версии IBF Роман Кармазин считает, что мексиканец Сауль Альварес в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO против казахстанца Геннадия Головкина пытался выжить, достояв до конца 12-го раунда. По его мнению, счет судейских записок (115:113, 110:118, 114:114. - Прим. "СЭ") не отражает того, что происходило на ринге.

- Не знаю, на что он рассчитывал, когда Головкин очевидно вел по очкам, - отметил Кармазин. - Мне кажется, что ему сказали перед боем, что он должен отстоять - и победу ему отдадут. Сложилось такое мнение. Знаете, как - главное, остаться на ногах, неважно как, но остаться, и все нормально. Кажется, что Канело (прозвище Альвареса. - Прим. "СЭ") просто не хотел выигрывать, я не видел, чтобы он совершал какие-то откровенные попытки. Он просто выживал.

- Но в то же время с его стороны были и удачные действия.

- Гена всегда много пропускает. И в этом бою, считаю, он очень мало пропустил, в прошлых пропускал гораздо больше. Так что это очень даже достойный, хороший бой. Головкин все сделал правильно, он давил соперника, ставил его в неудобные положения, все было четко. Просто "счет на табло" вообще не отражает то, что было в ринге... Я увидел, что Гена особо не расстроился. Будет реванш, будут выше гонорары. (Елена СОБОЛЬ)

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Альварес Головкину не по зубам // Яркие моменты боя Головкин - Альварес

Полная версия интервью Романа Кармазина