Реванш Кудряшов - Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону

Бой-реванш между российским боксером первого тяжелого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым и 36-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой состоится 3 июня в Ростове-на-Дону, информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса". На кону боя будет стоять чемпионский пояс WBC Silver принадлежащий Кудряшову.

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя. Напомним, Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан.