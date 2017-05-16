Реванш Кличко - Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе.

В первом поединке, который прошел 29 апреля на "Уэмбли", Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс "суперчемпиона" по версии WBA.

– Думаю, что Кличко согласится на реванш, – цитирует Хирн The Sun. – Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом будет 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно.