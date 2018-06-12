Решение о месте боя между Гассиевым и Усиком будет принято через одну-две недели

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что переговоры между Федерацией и руководством WBSS о месте проведении боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком завершатся через одну-две недели.

- Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Надеемся, что в течение недели, максимум – двух, мы должны объявить, а боксеры все равно готовятся, независимо от того, где пройдет бой. Единственное – у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения.

Напомним, изначально встреча боксеров должна была состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но бой был перенесен из-за травмы украинца.