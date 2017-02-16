Промоутер Уайлдера: "Суд присяжных назвал Поветкина мошенником"

Промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Лу Дибелла отметил, что суд назвал россиянина Александра Поветкина мошенником. Напомним, суд присяжных постановил, что Поветкин употреблял мельдоний после внесения препарата в список запрещенных.

— Главное в судебной системе - это то, что если факты на твоей стороне и ты говоришь правду, то выигрываешь процесс, - цитирует Дибеллу ESPN. - Мне кажется, я могу не волноваться по поводу их иска о клевете. Он заключается в том, что я назвал Поветкина мошенником. Теперь же и суд присяжных это сделал. То, что на принятие этого решения потребовалось чуть больше 30 минут, говорит о многом.