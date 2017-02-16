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Промоутер Уайлдера: "Суд присяжных назвал Поветкина мошенником"

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Промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Лу Дибелла отметил, что суд назвал россиянина Александра Поветкина мошенником. Напомним, суд присяжных постановил, что Поветкин употреблял мельдоний после внесения препарата в список запрещенных.

— Главное в судебной системе - это то, что если факты на твоей стороне и ты говоришь правду, то выигрываешь процесс, - цитирует Дибеллу ESPN. - Мне кажется, я могу не волноваться по поводу их иска о клевете. Он заключается в том, что я назвал Поветкина мошенником. Теперь же и суд присяжных это сделал. То, что на принятие этого решения потребовалось чуть больше 30 минут, говорит о многом.

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