Промоутер Гассиева: "Реванш с Лебедевым состоится, если на кону будет два пояса"

Промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес заявил, что российский боксер готов провести бой-реванш с соотечественником Денисом Лебедевым, если на кону будет стоять два чемпионских пояса.

– Мы готовы организовать реванш, но если команда Лебедева поставит пояс WBA на кон, – приводит ТАСС слова Маргулеса. – Иначе, это не имеет смысла для нас.

В субботу Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал его сопернику. У Лебедева остался чемпионский пояс WBA, который на этот поединок не выставлялся.