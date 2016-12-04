00:21 | БОКС — Профессиональный

Промоутер Гассиева: "Реванш с Лебедевым состоится, если на кону будет два пояса"

0
0
0
2

Промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес заявил, что российский боксер готов провести бой-реванш с соотечественником Денисом Лебедевым, если на кону будет стоять два чемпионских пояса.

– Мы готовы организовать реванш, но если команда Лебедева поставит пояс WBA на кон, – приводит ТАСС слова Маргулеса. – Иначе, это не имеет смысла для нас.

В субботу Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал его сопернику. У Лебедева остался чемпионский пояс WBA, который на этот поединок не выставлялся.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3838932

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Значит будет матч-реванш )))

00:50

НАРТ

Логично.

00:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ