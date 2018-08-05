Промоутер: "Если Ковалев захочет, реванш с Альваресом состоится"

Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува считает, что бывший чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев может провести реванш против колумбийца Элейдера Альвареса. В ночь на 5 августа 35-летний россиянин потерпел поражение техническим нокаутом в седьмом раунде.

– Сергей сейчас пройдет обследование в больнице, но с ним все в порядке, – цитирует ТАСС Дуву. – Он неожиданно пропустил тот удар, поэтому поединок, к сожалению, завершился именно так. Если Сергей захочет, то ему будет организован реванш с Альваресом, такой пункт у нас есть. Я бы не торопилась с заявлениями относительно завершения карьеры, раньше все говорили, что и Мэнни Пакиао закончит, но он еще в тонусе.

Ковалев провел на профессиональном ринге 36 боев, одержав 32 победы (28 – нокаутом). Один поединок завершился вничью. Три последних поединка россиянин проиграл.

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