14:52 | Бокс — Профессиональный

Поветкин жестко ответил Джошуа, который обещал "перешагнуть" россиянина


Обязательный претендент на титул чемпиона WBA Александр Поветкин сказал, что его не удивили слова его ближайшего соперника британца Энтони Джошуа. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO сказал, что не считает россиянина сильным оппонентом, а также добавил, что "перешагнет" его.

Джошуа не считает Поветкина сильным соперником

– За свою карьеру я часто сталкивался с подобными высказываниями до поединка со мной, – цитирует "Р-Спорт" Поветкина. – Я бы не торопился на месте Джошуа.

Бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

На счету британца 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.

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https://rsport.ria.ru/fights/20180731/1139929889.html

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