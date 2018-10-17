Поветкин продолжит карьеру. Следующий бой - в Англии

Российский боксер Александр Поветкин объявил о желании продолжить карьеру. По его словам, следующий бой он проведет в Англии. Напомним, что россиянин в бою против британца Энтони Джошуа был нокаутирован в седьмом раунде. Чемпион защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

- Есть желание - буду боксировать дальше, - заявил Поветкин в видеоролике у себя в Инстаграме. - Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь.

У меня будет бой, скорее всего в апреле в Англии, с кем - еще не знаю, - сообщил боксер. - Трудно сказать, сколько будет еще боев. Я думаю, все будет зависеть от моего настроения, пока что оно есть. Я думаю, будет не один бой и не два.