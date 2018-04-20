Поветкин и Трояновский защитили магистерские диссертации

Российский боксер Александр Поветкин успешно защитил магистерскую диссертацию по направлению "Государственное и муниципальное управление" во Владимирском филиале РАНХиГС. Вместе с ним магистром также стал боксер Эдуард Трояновский, сообщает ТАСС со ссылкой на директора филиала вуза Вячеслава Картухина.

- Защита состоялась 19 апреля. Поступление Александра Поветкина абсолютно для нас было неожиданностью, - сказал Картухин. - Показал он себя очень достойно. Человек без всяких завышенных требований, выполнил все, что необходимо по учебному плану, очень старательный студент. Не требовал для себя каких-то преференций, как все, приехал, защитился при всех.

Темой магистерской работы Александра Поветкина стала "Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)".

Экс-чемпион мира и обязательный претендент на титул WBA в первом полусреднем весе россиян Эдуард Трояновский в своей диссертации изучал "Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)".