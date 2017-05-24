19:31 | БОКС — Профессиональный

Поветкин 1 июля встретится с Руденко

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Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории, информирует ТАСС. В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин.

Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

 

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4279038

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PvsZ

Для Спортэкспрессама это нормальнама.

19:54

asd2016

Был Поветкин, сЪел допинг и стал ПоветкинА

19:36