Поветкин 1 июля встретится с Руденко

Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории, информирует ТАСС. В данный момент Руденко занимает 13-е место в обновленной версии рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC).

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного препарата остарин.

Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение.