Оскар Де Ла Хойя: "Если у Головкина есть, что сказать Альваресу, пусть попробует нокаутировать его на ринге"

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя отметил, что если у Геннадия Головкина есть претензии к его клиенту Саулю Альваресу, то он должен выразить их на ринге. Ранее менеджер чемпиона в среднем весе Том Леффлер заявил, что Головкин сомневается в "чистоте" Альвареса в первом очном поединке в сентябре прошлого года, который закончился вничью.

- Я понимаю, почему Геннадий сомневается в Сауле и говорит о нем негативно, в конце концов, все это часть игры, - цитирует Boxing Scene Де Ла Хойю. - Но все же, когда я был на его месте, я не говорил плохо о Варгасе, я просто вышел и нокаутировал его. Так что если у него есть, что сказать Саулю, пускай сделает это на ринге. Пусть попробует нокаутировать его. Что касается Альвареса, то он устал от всех этих разговоров и не намерен общаться с прессой. 15 сентября он просто выйдет на бой и попробует нокаутировать Головкина.

Напомним, в начале этого года Альварес был уличен в употреблении допинга и получил "бан" на выступления на ринге срок на полгода. Срок дисквалификации истекает в июне.