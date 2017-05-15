Оскар Де Ла Хойя: "Бой Альвареса с Головкиным организовываю не ради денег"

Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя рассказал, что организовывает бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным ради бокса и зрителей. Он также назвал поединок между мексиканцем и казахстанцем самым большим боксерским событием 2017 года.

– Все бойцы сейчас используют схему, оставшуюся после Мейуэзера: главное – это деньги, – цитирует Boxingscene Де Ла Хойю. – Поэтому многие бои не получается организовать. Я сделал по-другому. Я провожу бой Альварес – Головкин ради бокса, ради зрителей.

Я сам был бойцом. Я понимаю, чего хотят зрители, и именно такой бой я организовываю. Этот поединок – самое большое боксерское событие 2017-го. Этот год будет очень хорошим для бокса.

Альварес и Головкин сразятся за принадлежащие казахстанцу титулы WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе 16 сентября в Лас-Вегасе.