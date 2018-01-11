Мурат Гассиев: "Я не собираюсь недооценивать Дортикоса"

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев отметил, что не стоит недооценивать его оппонента в полуфинальном поединке Всемирной суперсерии (WBSS) Юниера Дортикоса. Боксер подчеркнул, что кубинец быстро меняет тактику по ходу боя и представляет реальную опасность.

– Дортикос – чемпион мира, который на профессиональном ринге никому не проигрывал, – цитирует ТАСС Гассиева. – Уже это делает его опасным. А длинные руки, тяжелый удар и школа кубинского бокса на уровне сборной страны уже о многом говорят. Дортикос отлично двигается, умеет вовремя донести удар, менять тактику по ходу боя. Так что он опасен многими своими качествами, и недооценивать его я не собираюсь.

Напомним, бой Гассиев – Дортикос состоится 3 февраля в Сочи. В активе россиянина 25 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. На счету кубинца – 22 победы (21 нокаутом) и также ни одного поражения.