Миша Алоян: "Я никогда не принимал ничего запрещенного"

Серебряный призер Олимпиады в Рио Миша Алоян опроверг информацию об употреблении запрещенных препаратов. В четверг хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран принимали допинг. В их число вошел и Алоян.

- Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? - цитирует ТАСС Алояна. - Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал - это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать.

Сейчас будет расследование, все как всегда, будут разбирательства, а потом уже будет видно. Поэтому сейчас пока ничего не могу сказать.