Мейуэзер подтвердил, что завершит карьеру после боя с Макгрегором

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейуэзер подтвердил, что не будет продолжать карьеру после поединка с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Он отметил, что не может боксировать как раньше, однако еще представляет собой опасность на ринге.

– Это мой последний бой, – приводит The Sun слова Мейуэзера. – Я пообещал своей команде и детям, что после поединка с Макгрегором больше не выйду в ринг. Я сдержу слово и не нарушу его. У меня появилось много дел, дети пойдут в колледж, и это займет много времени, потому что образование имеет большое значение в моей семье.

Я уже не тот Флойд Мейуэзер, каким был десять, пять или пару лет назад, мне уже не 21. Но я считаю, что по-прежнему опасен в ринге. Часто, когда я выходу на ринг, мне помогает опыт, потому что я провел много боев и соревновался на самом высоком уровне.

Отметим, что Мейуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед, из которых 26 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Его бой по правилам бокса с Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.