Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейуэзер намерен приобрести команду НБА. По его словам, тогда ему придется прекратить делать ставки. Отметим, что американец знаменит тем, что тратит большие средства на ставки в NFL и студенческом футболе.

​– Как только я приобрету команду НБА, я прекращу делать ставки, – цитирует Мейуэзера ESPN. – Когда у тебя команда НБА, то ставки делать нельзя. Поэтому с нетерпением жду, когда в будущем я все же куплю команду и больше не буду ставить на футбол, баскетбол или что-то еще.