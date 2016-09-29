Мэнни Пакиао: "Я пробовал все виды наркотиков"

Легендарный боксер Мэнни Пакиао признался, что употреблял в прошлом наркотики. При этом он поддержал президента Филиппин Родриго Дутерте, который объявил войну наркодилерам, что привело уже более чем к 3 тысячам смертей в стране.

– Президент не знает о моем опыте в наркотиках, – цитирует Sky News Пакиао. – Я пробовал наркотики, много видов. Все виды наркотиков. Но с этим покончил задолго до того как стал чемпионом мира. А Дутерте избран Богом. Он призван дисциплинировать людей. Предыдущую власть люди не уважали, они не уважали законов, лидера. Дутерте дает понять, что нужно соблюдать законы страны.