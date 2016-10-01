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Менеджер Кличко назвал Фьюри самым недостойным чемпионом

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Менеджер украинского боксера Владимира Кличко Бернд Бенте назвал британца Тайсона Фьюри самым недостойным чемпионом в истории. Ранее стало известно, что чемпион мира по версиям WBA и WBO в супертяжелом весе сдал положительный допинг-тест на кокаин.

– Считаю, что Фьюри – самый недостойный чемпион мира в супертяжелом весе, – приводит ESPN слова Бенте. – И не только из-за этой ситуации, но и из-за его сексистских, антисемитских и гомофобских комментариев. Надеюсь, организация примет решение как можно скорее. У Кличко уже был долгий простой по вине Фьюри, и он намерен обязательно выйти на ринг до конца года.

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