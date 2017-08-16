Майк Тайсон: "Кличко навсегда вошел в топ-10 лучших боксеров мира"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что Владимир Кличко навсегда вписал свое имя в историю бокса. В начале месяца украинский спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.

- Владимир Кличко навсегда вошел в топ-10 лучших боксеров мира, - цитирует Sport1 Тайсона. - Он мог побить рекорд Джо Луиса по времени владения чемпионским поясом. Кто бы мог подумать, что белый супертяжеловес станет настолько успешным. Однако я бы победил его по очкам.

Обычно вокруг белых боксеров ходит много шумихи, но когда дело доходит до боя, их выносят с ринга. У братьев Кличко были поражения, конечно, но они никогда не сдавались и завоевывали титулы.