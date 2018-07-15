Лукас Матиссе: "Я проиграл великому чемпиону"

Аргентинский боксер Лукас Матиссе - о поражении в поединке с Мэнни Пакиао.
- Пакиао - великий боец и великий чемпион. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня моя очередь проигрывать, - цитирует аргентинца ESPN. - Но я проиграл великому боксеру, легенде бокса Мэнни Пакиао. Теперь я возьму паузу и отдохну. Я очень упорно работал. Хочу вернуться домой, к семье. Я проиграл, но не более. Я в порядке.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.
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https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/pakiao-nokautiroval-matisse-v-pervom-boyu-posle-vozvrascheniya-na-ring-1435210/
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