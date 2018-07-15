Лукас Матиссе: "Я проиграл великому чемпиону"

Аргентинский боксер Лукас Матиссе - о поражении в поединке с Мэнни Пакиао.

- Пакиао - великий боец и великий чемпион. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня моя очередь проигрывать, - цитирует аргентинца ESPN. - Но я проиграл великому боксеру, легенде бокса Мэнни Пакиао. Теперь я возьму паузу и отдохну. Я очень упорно работал. Хочу вернуться домой, к семье. Я проиграл, но не более. Я в порядке.

Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.