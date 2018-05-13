Ломаченко – Линарес: судейские записки

Василий Ломаченко победил нокаутом Хорхе Линареса, на момент остановки боя судьи фиксировали ничью, сообщает isport.ua.

Опубликованные после боя записки судей говорят о том, что бой был равным. Джулия Ледерман насчитала по 85 очков каждому, Стив Вайсфилд отдавал преимущество украинцу 86:84, а Робин Тейлор с тем же счетом венесуэльцу.

Напомним, Ломаченко отправил Линареса в нокаут в десятом раунде. По итогам боя украинец завоевал титул по версии WBO в легком весе. До этого он завоевал пояса в полулегком и втором полулегком весе.