Ломаченко – Линарес: судейские записки

Василий Ломаченко победил нокаутом Хорхе Линареса, на момент остановки боя судьи фиксировали ничью, сообщает isport.ua.
Опубликованные после боя записки судей говорят о том, что бой был равным. Джулия Ледерман насчитала по 85 очков каждому, Стив Вайсфилд отдавал преимущество украинцу 86:84, а Робин Тейлор с тем же счетом венесуэльцу.
Напомним, Ломаченко отправил Линареса в нокаут в десятом раунде. По итогам боя украинец завоевал титул по версии WBO в легком весе. До этого он завоевал пояса в полулегком и втором полулегком весе.
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http://isport.ua/boxing/318360-Sud-i-ne-davali-Lomachenko-pobedu-nad-Linaresom
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