Леннокс Льюис: "Уайлдер уничтожил бы Тайсона? Легко говорить, пока ты не окажешься с ним в ринге"

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис не оставил без внимания слова чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера о другом легендарном боксере Майке Тайсоне.

– Я только что услышал, как Деонтей Уайлдер сказал, что уничтожил бы молодого Майка Тайсона. На мой взгляд, легко говорить, пока ты не окажешься с ним в ринге, – приводит слова Льюиса tofight.ru. – Мне нравится Уайлдер, но он никогда не встречался с кем-либо столь же свирепым, кто хочет сломать тебе ребра каждым своим ударом. Мне нравится уверенность Деонтея, она, конечно, нужна, чтобы быть одним из лучших в дивизионе.

Уайлдер голоден и возможно он находится в лучшей форме из всех бойцов супертяжелого веса, но есть еще уровень бокса. И он по-прежнему развивается. Лучший совет для нынешнего урожая супертяжей – сосредоточьтесь на том, чтобы быть лучшими в своей эре. Меня тоже много спрашивали, но я не сравнивал себя с моим кумиром Али или любым другим великим бойцом прошлого. История покажет ваше место – просто идите, защищайте титул, зачищайте дивизион и ваша работа скажет обо всем за вас.