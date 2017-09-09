Лебедев готов провести бой с Мальдонадо

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев готов провести бой с бразильцем Фабио Мальдонадо и ждет от него предложения по поединку.

- Мальдонадо показал себя как боец с хорошими боксерскими навыками, - цитирует ТАСС менеджера Лебедева Вадима Корнилова. - Денис готов выйти в ринг с любым соперником. Лебедев является чемпионом мира, и желающих попытаться забрать у него титул немало, поэтому хотелось бы получить предложение от команды Мальдонадо , которое могло бы нас заинтересовать.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Мальдонадо заявил о своем желании провести бой против Лебедева по правилам бокса. Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам.