Кудряшов не получил серьезных травм в бое с Дортикосом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов во время боя с Юньером Дортикосом не получил серьезных травм, сообщает ТАСС. Возможно, спортсмену даже не понадобится проходить обследование.

Напомним, Кудряшов проиграл Дортикосу во втором раунде нокаутом. Поединок проходил в Сан-Антонио. Кубинец завоевал пояс чемпиона WBA и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Следующим соперником Дортикоса станет победитель боя Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).