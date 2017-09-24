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07:17 | Бокс — Профессиональный

Кудряшов не получил серьезных травм в бое с Дортикосом


Российский боксер Дмитрий Кудряшов во время боя с Юньером Дортикосом не получил серьезных травм, сообщает ТАСС. Возможно, спортсмену даже не понадобится проходить обследование.

Напомним, Кудряшов проиграл Дортикосу во втором раунде нокаутом. Поединок проходил в Сан-Антонио. Кубинец завоевал пояс чемпиона WBA и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Следующим соперником Дортикоса станет победитель боя Мурат Гассиев (Россия) - Кшиштоф Володарчик (Польша).

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http://tass.ru/sport/4587824

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