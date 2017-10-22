Кшиштоф Влодарчик: "Готовились, чтобы избежать подобных ударов, но это не помогло"

Польский боксер Кшиштоф Влодарчик после поражения от россиянина Мурата Гассиева в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии отметил, что он готовился с тренером к подобным ударам соперника, однако этого оказалось недостаточно. Напомним, что россиянин отправил поляка в нокаут в третьем раунде.

– Все началось с того, что я попытался заблокировать апперкот в голову, – сказал во флеш-интервью Влодарчик. – Предыдущие удары были тяжелые, но не те, которые могли меня нокаутировать. Мы готовились, чтобы избежать подобных ударов, но это не помогло.

Знали, как он будет драться. Моя сила – это вторая половина боя, но мне не удалось реализовать свой план.

Гассиев нокаутировал Влодарчека в третьем раунде