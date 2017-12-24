Кристиан Хаммер: "Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом"

Румынский боксер Кристиан Хаммер подчеркнул, что бой за титул чемпиона WBO International в тяжелом весе против Александра Поветкина стал для него отличным опытом, несмотря на поражение. Также он пожелал удачи россиянину в борьбе за звание чемпиона WBA и WBO.

- Против Поветкина я выложился по максимуму, - цитирует boxingscene Хаммера. - Это отличный опыт для меня. Никто из нас не рисковал в этом поединке. Бой-реванш? Александр стал обязательным претендентом на титул, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, Поветкин победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом. Скрещу за него пальцы.