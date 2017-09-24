Команды Головкина и Альвареса начали переговоры о втором бое

Глава промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, которая представляет интересы мексиканца Сауля Альвареса сообщил, что команда боксера начала переговоры со стороной казахстанца Геннадия Головкина о втором бое. Первый поединок, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью.

- Переговоры с людьми Головкина, Томом Леффлером уже начались, - цитирует BoxingScene Гомеса. – Думаем, что бой пройдет в мае. Это хорошее время для США, но не исключен и вариант с мартом. Посмотрим, о чем мы договоримся.

Если говорить о первом бое, на мой взгляд Альварес победил, выиграв 8 раундов.