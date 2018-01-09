Кэти Дува: "Ковалев расстроился, когда Баррера отказался от боя"

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева Кэти Дува отметила, что спортсмен очень расстроился, когда Салливан Баррера отказался от боя. Она также добавила, что Ковалеву сложно найти соперника.

– Ковалев очень хотел встретиться с Баррерой. Он стремился к этому бою, – приводит BoxingScene слова Дувы. – Он был очень расстроен.

Михалкин? Он левша, который может доставить проблемы. Сергей готов драться с любым, кто выйдет с ним в ринг. Но найти ему соперника сложно. Все нам отказывают, многие говорят: "Возможно, в следующий раз". У них у всех есть оправдания. Складывается ощущение, что все дерутся в одно и то же время. Это немного усложняет наши задачи.

Напомним, Ковалев следующий бой проведет 3 марта с Игорем Михалкиным в Нью-Йорке.