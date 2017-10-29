Карлос Такама: "Не знаю, почему рефери остановил бой. Я хочу реванш"

Боксер Карлос Такама после поражения от Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в супертяжелом весе за пояса WBA Super, IBF и IBO отметил, что не согласен с решением рефери остановить поединок. Напомним, что Энтони одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Правильно ли рефери остановил бой? Я так не думаю, – цитирует BBC Такаму. – Не знаю, почему он так сделал. Но я уважаю чемпиона, местных болельщиков. Они отличные фанаты, я был рад биться при таких трибунах. И, тем не менее, я не понимаю, почему бой был остановлен.

Я хочу реванш. Буду готовиться, чтобы вновь сразиться с Энтони.