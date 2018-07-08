Инна Сагайдаковская: "Дури во мне больше, чем у Брекхус"

Участница со-главного события Всемирной боксерской суперсерии, которое пройдет 21 июля в "Олимпийском", россиянка Инна Сагайдаковская прокомментировала предстоящий свой главный поединок в карьере с норвежкой Сесилией Брекхус.

"Моя соперница уникальна. Столько лет она ведет победную серию: 33 боя и ни одного поражения. Она является лучшей в мире вне зависимости от весовой категории, считается самой титулованной. Брекхус начала боксировать в 2007 году, я также в том же году пришла в любительский бокс. Поэтому у меня, как и у нее достаточно опыта. Я давно уже за ней наблюдаю, с тех пор, как начала боксом заниматься. Давно хочу с ней встретиться в ринге. Про нее много говорят, но я ничего сверхъестественного в ней не вижу. У нас один уровень. У меня есть преимущества, я ростом повыше ее, руки подлиннее, я поздоровее ее. Она очень техничная. Но по функционалке я лучше намного, потому что у меня за плечами лыжные гонки, объем легких очень хороший, я дышу. Из 33 боев у нее только 9 нокаутов, поэтому она не нокаутер, она - игрок. А у меня рука тяжелая. А дури, мне кажется, во мне больше, чем у нее", - заявила Сагайдаковская.

21 июля в Москве временная чемпионка мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская из Усть-Илимска против чемпионки мира по по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO) норвежки Сесилией Брекхус . Бой станет co-главным событием финала Всемирной суперсерии: Гассиев - Усик.