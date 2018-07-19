Хрюнов пригласил Сесилию Брекхус на концерт Кипелова в Усть-Ильминск в случае поражения от Сагайдаковской

Российский промоутер Владимир Хрюнов пригласил норвежку Сесилию Брекхус на концерт Кипелова в Усть-Ильминск в случае ее поражения от россиянки Инны Сагайдаковской. Россиянку он также туда позвал.

- Инна, я уже купил билеты и приглашаю тебя на концерт Кипелова в Усть-Ильминске после твоей победы над Брекхус, - сказал Хрюнов. Брекхус на это отреагировала: "Прошу прощения, но это будет короткий бой". Хрюнов в свою очередь сказал Брекхус: "Если ты проиграешь, то приходи тоже!", на что норвежка ответила: "Я никогда не проигрываю". (Михаил ПОТАПОВ)

Россиянка Инна Сагайдаковская встретиться с Сесилией Брекхус в Москве 21 июля.