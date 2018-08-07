Григорий Дрозд: "Ковалеву надо отдохнуть и еще раз подумать о завершении карьеры"

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд сказал, что Сергею Ковалеву для успешного продолжения карьеры нужно мотивировать себя не деньгами, а тем, чтобы еще раз доказать, что он лучший боксер.

– Я говорил в интервью, что Сергею надо подумать о том, чтобы закончить карьеру, но повторюсь, решение должен принимать именно он, и советы, может быть, не очень и нужны, – сказал Дрозд. – Но бой с Альваресом у него точно не получился и стал неожиданным для всех, после чего Сергей был в не очень хорошем положении. И если он хочет вновь зайти на вершину, ему нужно приложить огромные усилия. А для этого нужна очень большая мотивация. Ведь чем выше ты поднялся, тем тяжелее возвращаться обратно после падения. Просто выходить из-за денег? Я думаю, что это нелепо и должна быть другая причина.

– Как считаете, что нужно сделать Сергею, чтобы не повторить прежних ошибок? Может, сменить тренера?

– Не думаю, что тренер в чем-то виноват. Вся ответственность всегда лежит на боксере, он принимает решение, что и как ему делать. На мой взгляд, у него замечательный тренер. Сергей сам должен понять если у него силы, желание и горит ли огонь, для того чтобы проходить тяжелейшие подготовки к поединкам.

– Получается, будет огонь – будет победа?

– Я думаю, что да. Если он угас – это плохо. Огонь должен в нем быть и должен быть не потому, что он хочет заработать, а потому, что он хочет еще доказать, что он самый лучший. Если будет такая мотивация, тогда будут хорошие бои. Горящие глаза – это самое главное для боксера и спортсмена.

– Стоит ли Сергею просить организовать бой с Альваресом как можно раньше или стоит подождать, остыть?

– Я не думаю, что реванш будет по горячим следам через 3-4 месяца. Я считаю, что Сергею надо отдохнуть, еще раз подумать, все оценить, потому что второе поражение может повлечь очень сильное падение вниз, после которого будет еще тяжелее подняться. (Петр ГРИГОРЕНКО)