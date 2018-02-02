Геннадий Головкин: "Верю в победу Поветкина над Прайсом"

Чемпион мира по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин отметил, что российский боксер Александр Поветкин обладает всем необходимым мастерством и опытом, чтобы победить британца Дэвида Прайса. Ранее стало известно, что Поветкин проведет поединок с Прайсом 31 марта в Кардиффе.

- Дата в паспорте еще ничего не говорит о спортсмене (Поветкину в 2018 году исполнится 39 лет). Поветкин - выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, у него огромный опыт. Я верю в его мастерство, насколько знаю, у него отличная команда. Я верю в него, - цитирует ТАСС Головкина.