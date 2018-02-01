Геннадий Головкин: "Дортикос? "Бои жизни" у Гассиева впереди"

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBC казахстанец Геннадий Головкин уверен, что поединок против кубинца Юниера Дортикоса не станет для россиянина Мурата Гассиева "боем жизни". Вместе с тем, 35-летний боксер считает, что поединок в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) станет для него самым ответственным.

- Конечно, нокаут возможен, - цитирует ТАСС Головкина. - Это не то, что бой жизни, самый ответственный бой в его спортивной карьере. А так называемые "бои жизни" у него впереди.

Напомним, бой между Гассиевым и Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA.