Гассиев уже сдал одну или две допинг-пробы перед боем с Дортикосом

Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурат Гассиев перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии против кубинца Юниера Дортикоса регулярно проверяется на наличие запрещенных веществ в организме.

- Допинг-контроль проводится, на предыдущем поединке Мурат сдал четыре пробы. На этом тоже идет, сколько проб уже сдано не знаю. Одну или две уже сдал, - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Алексея Васильева.

Напомним, бой состоится в Сочи 3 февраля. В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера в своей карьере еще не проигрывали.