Гассиев нокаутировал Влодарчика в третьем раунде

Российский боксер Мурат Гассиев победил поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. В третьем раунде россиянин нанес сопернику мощный удар по печени, после которого поляк не смог подняться.

Гассиев одержал свою 25-ю победу в карьере, из которых 18 – досрочно. На счету Влодарчика – четвертое поражение при 53 победах и одной ничьей.

В полуфинале турнира россиянин встретится с Юниером Дортикосом из Кубы.

Гассиев - Влодарчик. LIVE!