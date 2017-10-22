Гассиев нокаутировал Влодарчика в третьем раунде

Российский боксер Мурат Гассиев победил поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. В третьем раунде россиянин нанес сопернику мощный удар по печени, после которого поляк не смог подняться.
Гассиев одержал свою 25-ю победу в карьере, из которых 18 – досрочно. На счету Влодарчика – четвертое поражение при 53 победах и одной ничьей.
В полуфинале турнира россиянин встретится с Юниером Дортикосом из Кубы.
Материалы других СМИ
SergeyKa
Вы уж определитесь у себя там в редакции с кем конкретно дрался Гассиев - с ВлодарчИком или с ВлодарчЕком. У вас даже в одной этой статье эта фамилия пишется по-разному.
06:41
Бек_07_15_65
Монстр!!! Ожидал победу, но не такую. С Дортикосом будет очень интересный бой. Лаэг!
06:34